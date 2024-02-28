Підтримують війну. У Латвії висловилися про охочих прийти на голосування за президента РФ
Латвія забезпечить процедуру проведення президентських виборів РФ. Однак ті, хто прийдуть на голосування, фактично підтримують війну проти України.
Про це заявила міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Посольство РФ у Латвії юридично є територією Російської Федерації, тому ми не можемо заборонити проведення там виборів президента", - сказала вона.
Також міністр додала, що Латвія не може обмежити доступ до посольства тим російським громадянам, які бажають потрапити на його територію.
"Що і чому вони роблять там - це їхні відносини з державою, громадянами якої вони є", - сказала вона.
Ті хто голосуватимуть - підтримують війну
Латвія не підтримає ці вибори, оскільки Кремль хоче провести їх і на окупованих територіях України, пояснила міністр. Також латвійське МЗС разом із главами МЗС Литви та Естонії підготує спільну ноту протесту, де висловить свою позицію і засудить дії РФ.
У кримінальному кодексі Латвійської Республіки передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни.
"За допомогою ноти протесту ми проінформуємо, що порядок буде забезпечено за межами посольства", - пояснила Лібіня-Егнере.
Міністр додала, що дії тих, хто прийшов голосувати на вибори в посольство РФ, можна буде розцінити як підтримку війни Росії в Україні.
Вибори у Росії
У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.
Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.
Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.
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