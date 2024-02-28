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Підтримують війну. У Латвії висловилися про охочих прийти на голосування за президента РФ

Латвія, Середа 28 лютого 2024 15:29
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Підтримують війну. У Латвії висловилися про охочих прийти на голосування за президента РФ Архівне фото: Інесе Лібіня-Егнере (facebook com Inese Lībiņa-Egnere)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія забезпечить процедуру проведення президентських виборів РФ. Однак ті, хто прийдуть на голосування, фактично підтримують війну проти України.

Про це заявила міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Посольство РФ у Латвії юридично є територією Російської Федерації, тому ми не можемо заборонити проведення там виборів президента", - сказала вона.

Також міністр додала, що Латвія не може обмежити доступ до посольства тим російським громадянам, які бажають потрапити на його територію.

"Що і чому вони роблять там - це їхні відносини з державою, громадянами якої вони є", - сказала вона.

Ті хто голосуватимуть - підтримують війну

Латвія не підтримає ці вибори, оскільки Кремль хоче провести їх і на окупованих територіях України, пояснила міністр. Також латвійське МЗС разом із главами МЗС Литви та Естонії підготує спільну ноту протесту, де висловить свою позицію і засудить дії РФ.

У кримінальному кодексі Латвійської Республіки передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни.

"За допомогою ноти протесту ми проінформуємо, що порядок буде забезпечено за межами посольства", - пояснила Лібіня-Егнере.

Міністр додала, що дії тих, хто прийшов голосувати на вибори в посольство РФ, можна буде розцінити як підтримку війни Росії в Україні.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.

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