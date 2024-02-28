Поддерживают войну. В Латвии высказались о желающих прийти на голосование за президента РФ
Латвия обеспечит процедуру проведения президентских выборов РФ. Однако те, кто придут на голосование, фактически поддерживают войну против Украины.
Об этом заявила министр юстиции Латвии Инессе Либиня-Эгнере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Посольство РФ в Латвии юридически является территорией Российской Федерации, поэтому мы не можем запретить проведение там выборов президента", - сказала она.
Также министр добавила, что Латвия не может ограничить доступ к посольству тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию.
"Что и почему они делают там - это их отношения с государством, гражданами которого они являются", - сказала она.
Те, кто будут голосовать - поддерживают войну
Латвия не поддержит эти выборы, поскольку Кремль хочет провести их и на оккупированных территориях Украины, пояснила министр. Также латвийский МИД вместе с главами МИД Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию и осудит действия РФ.
В уголовном кодексе Латвийской Республики предусмотрена уголовная ответственность за оправдание войны.
"С помощью ноты протеста мы проинформируем, что порядок будет обеспечен за пределами посольства", - пояснила Либиня-Эгнере.
Министр добавила, что действия тех, кто пришел голосовать на выборы в посольство РФ, можно будет расценить как поддержку войны России в Украине.
Выборы в России
В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.
Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин будет переизбран с результатом в 90% голосов.
Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.
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