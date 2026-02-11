Підтримують війну: голова МЗС Німеччини суворо попередив країни Центральної Азії

Вадефуль перед зустріччю з міністрами закордонних справ Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Казахстану заявив, що центральноазійські держави повинні однозначно стати на бік ЄС.

Міністр нагадав, що ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, щоб стримати російську військову машину. Але країни Центральної Азії дозволяють Росії обходити європейські обмеження.

"Сьогодні я хочу чітко заявити: спроби обійти ці санкції підтримують загарбницьку війну Росії і, таким чином, безпосередньо загрожують інтересам безпеки Європейського Союзу", - резюмував він.