Підтримувати Україну вигідніше, ніж дозволити РФ перемогти, - Каллас

Фото: високий представник ЄС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Підтримка України є вигідною угодою в порівнянні з можливими наслідками перемоги Росії у війні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час брифінгу.

"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", - сказала Каллас.

Вона наголосила на важливості й надалі підтримувати Україну.

"Підтримка України - вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - зазначила глава дипломатії ЄС.

За словами Каллас, саме тому "ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій".

"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів", - додала вона.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 23 жовтня США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Зокрема, у Мінфіні США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню. Також там уточнили, що нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.

Наступного дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій, який спрямований проти "тіньового флоту" РФ та імпорту скрапленого природного газу.

