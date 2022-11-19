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Підтримували теракт у Стамбулі. У Болгарії пред'явили звинувачення п'ятьом чоловікам

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Субота 19 листопада 2022 16:19
Підтримували теракт у Стамбулі. У Болгарії пред'явили звинувачення п'ятьом чоловікам Фото: у Болгарії звинуватили п'ятьох чоловіків за причетність до теракту в Стамбулі. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарська прокуратура звинуватила п'ятьох чоловіків у підтримці терористичних актів у зв'язку з вибухом у центрі Стамбула, внаслідок якого 13 листопада загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

П'ятеро чоловіків було затримано болгарським спецназом на початку цього тижня після розслідування та тісної співпраці з прокуратурою Туреччини.

"Звинувачення пред'явлені п'ятьом особам. Звинувачення перебувають у двох групах - за підтримку терористичних актів в іншій країні, а саме теракту в Стамбулі, і за торгівлю людьми. Ці люди в основному займалися торгівлею людьми через кордон (з Туреччиною – ред.) та контрабандою" , – йдеться у повідомленні прокуратури Болгарії.

Турецька прокуратура вже зажадала екстрадиції деяких підозрюваних у причетності до вибуху. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, внаслідок якого постраждали понад 80 осіб на вулиці Істікляль.

Нагадаємо, 13 листопада в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.

Пізніше стало відомо, що внаслідок події загинуло шестеро людей, при цьому поранення отримали понад 80 туристів.

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Болгария Стамбул Теракт
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