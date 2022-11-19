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Поддерживали теракт в Стамбуле. В Болгарии предъявили обвинение пяти мужчинам

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Суббота 19 ноября 2022 16:19
Поддерживали теракт в Стамбуле. В Болгарии предъявили обвинение пяти мужчинам Фото: в Болгарии предъявили обвинения пяти мужчинам за причастность к теракту в Стамбуле. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарская прокуратура предъявила обвинения пяти мужчинам в поддержке террористических актов в связи со взрывом в центре Стамбула, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пять мужчин были задержаны болгарским спецназом в начале этой недели после расследования и тесного сотрудничества с прокуратурой Турции.

"Обвинения предъявлены пяти лицам. Обвинения состоят в двух группах - за поддержку террористических актов в другой стране, а именно теракта в Стамбуле, и за торговлю людьми. Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией – ред.) и контрабандой", - говорится в сообщении прокуратуры Болгарии.

Турецкая прокуратура уже потребовала экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, в результате которого пострадали более 80 человек на улице Истикляль.

Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, при этом ранения получили более 80 туристов.

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Болгария Стамбул Теракт
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