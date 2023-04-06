UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримує політику ЄС щодо Росії. У Чорногорії обрали нового президента

Фото: у Чорногорії обрали нового президента (opengovpartnership.org)
Автор: Наталія Кава

Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович у другому турі програв вибори глави держави. Його місце посяде Яків Мілатович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

За даними Державної виборчої комісії, Яков Мілатович був обраний президентом Чорногорії з 221 592 голосами, або 58,88%. Явка становила 70,4%, правом голосу могли скористатися 542 тисячі громадян Чорногорії.

Якову Мілатовичу 36 років, у минулому він обіймав посаду міністра економіки Чорногорії, наразі є представником руху "Європа зараз". Мілатович підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО, а також приєднання країни до ЄС.

Окрім цього він виступає за налагодження відносин із Сербією та критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві. Зауважимо, що у Чорногорії президент має більшою мірою церемоніальний характер. А у червні 2023 року там відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.

До речі, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталося після того, як не вдалося сформувати уряд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧерногорияПрезидентські вибори