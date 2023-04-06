Підтримує політику ЄС щодо Росії. У Чорногорії обрали нового президента
Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович у другому турі програв вибори глави держави. Його місце посяде Яків Мілатович.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.
За даними Державної виборчої комісії, Яков Мілатович був обраний президентом Чорногорії з 221 592 голосами, або 58,88%. Явка становила 70,4%, правом голосу могли скористатися 542 тисячі громадян Чорногорії.
Якову Мілатовичу 36 років, у минулому він обіймав посаду міністра економіки Чорногорії, наразі є представником руху "Європа зараз". Мілатович підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО, а також приєднання країни до ЄС.
Окрім цього він виступає за налагодження відносин із Сербією та критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві. Зауважимо, що у Чорногорії президент має більшою мірою церемоніальний характер. А у червні 2023 року там відбудуться парламентські вибори.
Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.
До речі, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталося після того, як не вдалося сформувати уряд.
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