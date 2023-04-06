Підтримує політику ЄС щодо Росії. У Чорногорії обрали нового президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

За даними Державної виборчої комісії, Яков Мілатович був обраний президентом Чорногорії з 221 592 голосами, або 58,88%. Явка становила 70,4%, правом голосу могли скористатися 542 тисячі громадян Чорногорії.

Якову Мілатовичу 36 років, у минулому він обіймав посаду міністра економіки Чорногорії, наразі є представником руху "Європа зараз". Мілатович підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО, а також приєднання країни до ЄС.

Окрім цього він виступає за налагодження відносин із Сербією та критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві. Зауважимо, що у Чорногорії президент має більшою мірою церемоніальний характер. А у червні 2023 року там відбудуться парламентські вибори.