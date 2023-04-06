Поддерживает политику ЕС по отношению к России. В Черногории избрали нового президента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

По данным Государственной избирательной комиссии, Яков Милатович был избран президентом Черногории с 221592 голосами, или 58,88%. Явка составила 70,4%, правом голоса могли воспользоваться 542 тысяч граждан Черногории.

Якову Милатовичу 36 лет, в прошлом он занимал должность министра экономики Черногории, является представителем движения "Европа сейчас". Милатович поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО, а также присоединение страны к ЕС.

Кроме этого, он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе. Заметим, что в Черногории президент носит в большей степени церемониальный характер. А в июне 2023 года там пройдут парламентские выборы.