Поддерживает политику ЕС по отношению к России. В Черногории избрали нового президента
Действующий президент Черногории Мило Джуканович во втором туре проиграл выборы главы государства. Его место займет Яков Милатович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.
По данным Государственной избирательной комиссии, Яков Милатович был избран президентом Черногории с 221592 голосами, или 58,88%. Явка составила 70,4%, правом голоса могли воспользоваться 542 тысяч граждан Черногории.
Якову Милатовичу 36 лет, в прошлом он занимал должность министра экономики Черногории, является представителем движения "Европа сейчас". Милатович поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО, а также присоединение страны к ЕС.
Кроме этого, он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе. Заметим, что в Черногории президент носит в большей степени церемониальный характер. А в июне 2023 года там пройдут парламентские выборы.
Напомним, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок в Черногории.
Кстати, 16 марта он подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.
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