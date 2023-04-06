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Поддерживает политику ЕС по отношению к России. В Черногории избрали нового президента

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Черногория, Четверг 06 апреля 2023 18:37
Поддерживает политику ЕС по отношению к России. В Черногории избрали нового президента Фото: в Черногории избрали нового президента (opengovpartnership.org)
Автор: Наталья Кава

Действующий президент Черногории Мило Джуканович во втором туре проиграл выборы главы государства. Его место займет Яков Милатович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

По данным Государственной избирательной комиссии, Яков Милатович был избран президентом Черногории с 221592 голосами, или 58,88%. Явка составила 70,4%, правом голоса могли воспользоваться 542 тысяч граждан Черногории.

Якову Милатовичу 36 лет, в прошлом он занимал должность министра экономики Черногории, является представителем движения "Европа сейчас". Милатович поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО, а также присоединение страны к ЕС.

Кроме этого, он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе. Заметим, что в Черногории президент носит в большей степени церемониальный характер. А в июне 2023 года там пройдут парламентские выборы.

Напомним, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок в Черногории.

Кстати, 16 марта он подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.

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