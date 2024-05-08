За підтримку війни. Росіянина викинули з олімпійського відбору в каное

Міжнародна федерація каное (ICF) відреагувала на поведінку буцімто нейтрального спортсмена з паспортом РФ Міхаїла Павлова напередодні кваліфікаційного турніру з веслування на байдарках і каное до Олімпіади-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Base of Ukrainian Sports .

Багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи не зможе завоювати олімпійську ліцензію в угорському Сегеді. Він публічно підтримав воєнну агресію Росії проти України.

Павлов у соцмережах вподобав понад 20 дописів на підтримку війни. Зокрема, каноїст лайкав повідомлення з Путіним, російськими військовими та підтримував окупацію Криму. Щоправда, ICF помітила порушення титулованим росіянином нейтральності лише з другої спроби.

На початку травня НОК України, Мінмолодьспорту та профільна федерація надіслала спільний лист керівництву МОК і Міжнародної федерації каное через допуск російських і білоруських атлетів до змагань в Сегеді. Вітчизняні функціонери апелювали до заборони на виступи команд РФ і Білорусі – ICF раніше вирішила, що на дуети та четвірки це обмеження не поширюється.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.