Підтримку під час опалювального сезону розширять: хто зможе отримати 8 тисяч гривень

Мета проєкту - забезпечити справедливу допомогу всім ВПО незалежно від місця проживання.

Компенсація витрат на тверде паливо

Зараз одноразову допомогу на придбання твердого пічного палива за рахунок міжнародних організацій отримують мешканці прифронтових регіонів. Водночас ВПО, які живуть в інших областях, також потребують підтримки.

Проект постанови передбачає надання компенсацій таким сім’ям з державного бюджету. Також документ врегульовує питання, щоб уникнути дублювання виплат з бюджету та коштів міжнародних донорів.

Зміни до порядку субсидій і пільг

Планується внести зміни до Положення про призначення житлових субсидій та Порядку надання пільг. Якщо домогосподарство отримало допомогу від міжнародних організацій, воно зможе додатково звернутися по субсидію чи пільгу на оплату комунальних послуг.

Також з 2026/27 року уточниться порядок розрахунку субсидій та пільг, щоб уникнути подвійних виплат.

Хто отримає додаткову підтримку

У сезоні 2025 року планується виділити кошти з бюджету для ВПО, які є одержувачами пільг чи субсидій на паливо та проживають у всіх областях України. Винятком стануть лише ті домогосподарства у прифронтових регіонах, що вже отримають допомогу від міжнародних організацій.

За оцінками Пенсійного фонду, кількість таких сімей становить 32,3 тисячі.

Витрати державного бюджету

У сезоні 2024/25 року середній розмір додаткової допомоги складав 8 тисяч гривень. За новими розрахунками на 2025 рік на це може піти понад 258 млн гривень.

Кошти планують виділити в межах бюджетної програми на виплату субсидій і пільг громадянам.