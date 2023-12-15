Для підтримки енергосектора залучать 150 млн євро від ЄБРР, - Шмигаль

Україна залучить від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 150 мільйонів євро для зміцнення енергетичної безпеки, зокрема для підтримки Національної енергетичної компанії "Укренерго" у проходженні опалювального сезону 2023-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Чиновник заявив про підписання сьогодні, 15 грудня, відповідної угоди.

"Це значний внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", - зазначив він.

Крім того, глава уряду розповів про реалізацію у співпраці з ЄБРР проектів комплексного відновлення магістральних мереж в Україні.

Шмигаль подякував ЄБРР та іншим партнерам "за підтримку енергетичного сектору України".

Ситуація з енергомережею

Нагадаємо 11 грудня знову зафіксували дефіцит потужності в енергомережі, який потрібно було компенсувати залученням аварійної допомоги від країн-сусідів. Це стало вже другим "рекордом" споживання за опалювальний сезон - перший був побитий 7 грудня.

Уряд закликав громадян та бізнес економити споживання електроенергії, щоб уникнути планових відключень світла.

Також повідомлялося, що минулого тижня в Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозували, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.