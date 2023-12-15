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Для поддержки энергосектора привлекут 150 млн евро от ЕБРР, - Шмыгаль

Пятница 15 декабря 2023 15:47
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Для поддержки энергосектора привлекут 150 млн евро от ЕБРР, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина привлечет от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 150 миллионов евро для укрепления энергетической безопасности, в частности для поддержки Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона 2023-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Чиновник заявил о подписании сегодня, 15 декабря, соответствующего соглашения.

"Это значительный вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей", - отметил он.

Кроме того, глава правительства рассказал о реализации в сотрудничестве с ЕБРР проектов комплексного восстановления магистральных сетей в Украине.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР и других партнеров "за поддержку энергетического сектора Украины".

Ситуация с энергосетью

Напомним 11 декабря в снова зафиксировали дефицит мощности в энергосети, который нужно было компенсировать привлечением аварийной помощи от стран-соседей. Это стало уже вторым "рекордом" потребления за отопительный сезон - первый был побит 7 декабря.

Правительство призывало граждан и бизнес экономить потребление электроэнергии, чтобы избежать плановых отключений света.

Также сообщалось, что на прошлой неделе в Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозировали, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что предоставят кредит в размере 200 млн евро, чтобы помочь НАК "Нафтогаз Украины" создать стратегические запасы газа во втором зимнем отопительном сезоне после российского вторжения в феврале 2022 года.

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Служба безопасности Украины Укрэнерго ЕБРР Денис Шмыгаль
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