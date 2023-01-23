Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

На референдумі ініціативу вступу до НАТО підтримали б 86% українців, проти - 3%, не проголосували б 8%.

Також 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 8%).

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Крім того, 85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії. Проти такої ініціативи 3%, байдуже - 7%.

Також 80% позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% - проти такого об’єднання, 9% - байдуже.

Ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових та майнових групах.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.