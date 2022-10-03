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Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 12:01
Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень Фото: вступ до НАТО серед українців підтримують більше 80% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Якби референдум про вступ до НАТО відбувся на початку жовтня цю ініціативу підтримали б 83% українців, проти - 4%, не проголосували б 9%. Підтримка вступу до Альянсу - найвища за історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, у червні 2022 підтримували вступ до НАТО 76% українців.

Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень

Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Опитування проведено 1-2 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму. За вступ до НАТО проголосували б 76% респондентів.

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