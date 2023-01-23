RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума

Фото: вступление в НАТО на референдуме поддержат 86% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова возросла и в январе 2023 года является самой высокой за историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " ейтинг".

На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86% украинцев, против - 3%, не проголосовали бы 8%.

Также 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 3%, не проголосовали бы - 8%).

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

Кроме того, 85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично - 7%.

Также 80% положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% - против такого объединения, 9% - безразлично.

Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2022 года поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за историю наблюдений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News