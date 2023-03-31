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Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

Фото: жителі Росії підтримують війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед жителів Росії дещо знизилася. Мобілізації бояться понад половина громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці березня 2023 року 72% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 77%), не підтримують - 20% (місяць тому - 17%).

Прихильників мирних переговорів у суспільстві, як і раніше, трохи більше, ніж прихильників продовження військових дій (48% проти 42% наприкінці березня). З кінця лютого немає значних змін.

Переважаючими почуттями респондентів щодо воєнних дій Росії в Україні залишаються "гордість за Росію" (43%), "тривога, страх, жах" (35%), а також "гнів, обурення" та "шок" (по 10%).

У порівнянні з жовтнем минулого року знизилася частка тих, хто побоюється оголошення на території Росії загальної мобілізації через бойові дії. Якщо минулої осені подій, що побоювалися такого розвитку, було 65%, то цього місяця - 57%. Не побоюються оголошення загальної мобілізації 39% (у жовтні 2022 року - 31%).

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 березня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування " Левада-Центру ", у лютому 2023 року 63% жителів Росії були впевнені, що війна проти України триває успішно.

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