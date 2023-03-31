Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

В конце марта 2023 года 72% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине" (месяц назад - 77%), не поддерживают - 20% (месяц назад - 17%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля не наблюдается значительных изменений.

Преобладающими чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).

По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто опасается объявления на территории России всеобщей мобилизации из-за боевых действий. Если прошлой осенью опасавшихся такого развития событий было 65%, то в этом месяце - 57%. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации 39% (в октябре 2022 года - 31%).

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 марта 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.