ua ru
Вт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байдужість та апатія. У Росії провели соцопитування щодо ставлення росіян до війни

Новость на русском →
Росія, Вівторок 22 листопада 2022 17:40
Байдужість та апатія. У Росії провели соцопитування щодо ставлення росіян до війни Фото: у Росії провели соцопитування щодо ставлення росіян до війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На замовлення Кремля у російських регіонах провели соцопитування щодо ставлення росіян до війни в Україні. Ї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

На початку листопада відразу в кількох регіонах Росії (у тому числі на Далекому Сході та Центральному федеральному окрузі) на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни.

Про це "Медузі" розповіли два джерела, близькі до Кремля та знайомі з результатами дослідження.

За їх словами, дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни".

"Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття "спеціальної військової операції". Це байдужість та апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відстаньте від нас, не лізьте до нас", - пояснив один із співрозмовників.

Він наголосив, що ці настрої, на думку замовників соцопитувань, не пов'язані з успішним контрнаступом українських військ і відступом армії РФ з Херсона. У Кремлі вважають, що росіяни "втомилися від війни в принципі".

Також співрозмовники видання зазначили, що росіяни,попри активну роботу пропагандистів, все частіше запитують про причини війни: "З чим пов'язані труднощі, чому вони відбуваються?".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за даними опитування було з'ясовано, що у Росії скорочується кількість прихильників продовження воєнних дій в Україні. Пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
DAILY
Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему
Юрій Дощатов, Юлія Акимова Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему