Підтримка України та Ізраїлю є імперативом, - Держдеп США

В Державному департаменті США заявили, що виділення масштабної допомоги Україні та Ізраїлю є "імперативом".

Про це заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист", - зауважив Пател.

Зазначимо, що в юриспунденції імператив означає обов'язковість.

Він також позитивно оцінив заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона, який висловився на підтримку України.

Допомога від США

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден пропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. При цьому новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував конгресменам голосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс у відомство відповідну ініціативу, яку підтримала нижня палата Конгресу.

Пізніше демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців домогтися схвалення пакета допомоги Ізраїлю без включення в нього поставок для України.

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