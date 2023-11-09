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Поддержка Украины и Израиля является императивом, - Госдеп США

Четверг 09 ноября 2023 01:24
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Поддержка Украины и Израиля является императивом, - Госдеп США Фото: заместитель представителя Государственного департамента Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США заявили, что выделение масштабной помощи Украине и Израилю является "императивом".

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем императивом продолжения поддержки наших партнеров в Украине, защищающих свою страну и защищающих ее территориальную целостность и суверенитет. Мы также продолжаем верить в необходимость поддержки наших партнеров в Израиле, защищающих свою безопасность и имеющих полное право на самозащиту", - отметил Пател.

Отметим, что в юрисдикции императив означает обязательность.

Он также положительно оценил заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который высказался в поддержку Украины.

Помощь от США

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден предлагал выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. При этом новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил конгрессменам голосовать за помощь Израилю в отдельности. Он внес в ведомство соответствующую инициативу, поддержанную нижней палатой Конгресса.

Позже демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться одобрения пакета помощи Израилю без включения в него поставок для Украины.

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