Підтримка України має залишитися непохитною до справедливого миру, - президент Греції

Країни Заходу мають продовжувати допомогу Україні у війні з Росією, доки не настане справедливий та міцний мир.
Про це заявила президент Греції Катерина Сакелларопулу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.
Глава держави наголосила, що російська агресія не лише порушує Статут ООН та міжнародне право, а й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".
Вона привітала швидку та єдину відповідь ЄС на дії Москви, а також підкреслила участь Греції у таких колективних зусиллях.
За словами Сакелларопулу, підтримка України має бути збережена до досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру, який поважає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
"Наша підтримка має залишатися непохитною та своєчасною, служачи найважливішим стримуючим фактором проти російської агресії та ревізіонізму", - наголосила президент.
Нагадаємо, Греція є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд Греції може передати Україні до 32 винищувачів F-16, які підлягають виведенню з експлуатації.
Також журналісти писали, що Греція розглядає можливості передачі українським захисникам системи ППО С-300. Таку ймовірність припускають після того, як російська ракета впала біля прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час його візиту в Одесу.
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