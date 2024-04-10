Підтримка України має залишитися непохитною до справедливого миру, - президент Греції

Глава держави наголосила, що російська агресія не лише порушує Статут ООН та міжнародне право, а й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".

Вона привітала швидку та єдину відповідь ЄС на дії Москви, а також підкреслила участь Греції у таких колективних зусиллях.

За словами Сакелларопулу, підтримка України має бути збережена до досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру, який поважає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Наша підтримка має залишатися непохитною та своєчасною, служачи найважливішим стримуючим фактором проти російської агресії та ревізіонізму", - наголосила президент.