Поддержка Украины должна остаться непоколебимой до справедливого мира, - президент Греции

Глава государства подчеркнула, что российская агрессия не только нарушает Устав ООН и международное право, но и "остается серьезной угрозой для европейской безопасности и глобальной стабильности".

Она приветствовала быстрый и единый ответ ЕС на действия Москвы, а также подчеркнула участие Греции в таких коллективных усилиях.

По словам Сакелларопулу, поддержка Украины должна быть сохранена до достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, уважающего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша поддержка должна оставаться непоколебимой и своевременной, служа важнейшим сдерживающим фактором против российской агрессии и ревизионизма", - подчеркнула президент.