Підтримка України - головне завдання зовнішньої політики Чехії, - Павел

У зовнішній та безпековій політиці Чехії наразі немає важливішого завдання, ніж подальша підтримка України.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
За його словами, чеська зовнішня політика повинна стояти на тому, "щоб у міжнародному середовищі не переставали діяти правила, і щоб право сильнішого не переважало".
"Зупинка і, перш за все, неуспіх російської агресії - це в наших життєвих інтересах", - наголосив Павел.
Він додав, що перемога Росії матиме наслідки для економічної та політичної стабільності.
Президент Чехії зазначив, що країні вдалось зберегти єдину, передбачувану і зрозумілу позицію з ключового питання підтримки України не тільки на рівні влади, а й з опозицією.
За словами Павела, Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні. Зокрема, ініціатива забезпечення артилерійських боєприпасів у країнах поза ЄС допомагає українським захисникам подолати критичний період.
Нагадаємо, на початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. Згодом до ініціативи приєдналися низка західних країн.
Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.
Окрім того, Міністерство оборони Чехії цього року готується запустити повторну ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів. Цього разу в ініціативі візьмуть участь чеські виробники.
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