Поддержка Украины - главная задача внешней политики Чехии, - Павел

Во внешней политике и политике безопасности Чехии сейчас нет более важной задачи, чем дальнейшая поддержка Украины.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
По его словам, чешская внешняя политика должна стоять на том, "чтобы в международной среде не переставали действовать правила, и чтобы право более сильного не преобладало".
"Остановка и, прежде всего, неуспешность российской агрессии - это в наших жизненных интересах", - подчеркнул Павел.
Он добавил, что победа России будет иметь последствия для экономической и политической стабильности.
Президент Чехии отметил, что стране удалось сохранить единую, предполагаемую и понятную позицию по ключевому вопросу поддержки Украины не только на уровне власти, но и с оппозицией.
По словам Павела, Чехия доказала, что серьезно относится к помощи Украине. В частности, инициатива обеспечения артиллерийских боеприпасов в странах вне ЕС помогает украинским защитникам преодолеть критический период.
Напомним, в начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. В дальнейшем к инициативе присоединились ряд западных стран.
Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.
Кроме того, Министерство обороны Чехии в этом году готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.
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