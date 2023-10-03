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Підтримка України є ключовим питанням, - президент ЄБРР

Вівторок 03 жовтня 2023 03:32
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Підтримка України є ключовим питанням, - президент ЄБРР Фото: ЄБРР наголосив на важливості підтримки України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Фінансова та військова підтримка України є "ключовим питанням", тож її треба зберігти та збільшити.

Про це заявив президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він прокоментував рішення Конгресу США схвалити тимчасовий бюджет без закладених витрат на допомогу Україні.

"Те, що сталося в Конгресі США, викликає деякі запитання. Президент США підтвердив тверду прихильність, адже це ключове питання для України, - сказав він.

Видання зазначає, що у 2023 році ЄБРР профінансував Україну вже на 1,2 млрд доларів. Загалом же він обіцяв направити на допомогу нашій державі щонайменше 3 млрд доларів.

Що передувало

Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, щоб запобігти "шатдауну" уряду. В новій резолюції не передбачена підтримка України.

У відповідь на це президент США Джо Байден закликав Конгрес "припинити ігри" та запевнив у тому, що підтримка України залишиться. В Пентагоні також закликали Конгрес терміново прийняти рішення, адже наразі США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках Ініціативи сприяння безпеці (USAI), яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї.

Зазначається, що без додаткового фінансування зараз США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

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