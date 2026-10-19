"Підтримка - Україні, демарш - РФ": Пишний підбив підсумки участі НБУ у зборах МВФ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та наголосив на важливості продовження реформ для забезпечення економічної стійкості країни. А міжнародні партнери продемонстрували солідарність із Києвом, залишивши залу під час виступу представника РФ.

Докладніше про результати щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку в Бангкоку пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника НБУ.

МВФ підтвердив підтримку України

Однією з ключових подій зборів для української делегації стала зустріч Андрія Пишного та представників Міністерства фінансів із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили стан української економіки, виконання програми розширеного фінансування EFF і потреби України в зовнішніх ресурсах.

Георгієва за підсумками розмови підтвердила готовність Фонду підтримувати Україну.

"Ми ще раз підтвердили непохитну підтримку України з боку МВФ, а також важливість продовження реформ та міжнародної підтримки для забезпечення стабільності та економічного зростання", - йдеться у пості директорки-розпорядниці Фонду в Х.

Пишний назвав розмову тривалою та відвертою й наголосив, що попереду багато питань, які потребують конкретних рішень.

"Наш найближчий пріоритет - до кінця року показати позитивні результати під час об’єднаного другого і третього перегляду програми EFF", - повідомив він.

За словами голови НБУ, ухвалення Верховною Радою необхідних законів протягом останнього тижня додало впевненості в подальшому просуванні реформ. Він заявив, що Україна налаштована виконувати взяті зобов'язання, а Нацбанк продовжує працювати над своєю частиною завдань.

"Уся українська команда має спільне усвідомлення виняткового значення співпраці з МВФ та готовність рухатися вперед у виконанні взятих зобов’язань. Зі свого боку НБУ послідовно працює над своєю частиною задач", - зазначив Пишний.

На підтримку України також висловилася президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Після зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним у Бангкоку вона заявила, що міжнародні партнери залишаються непохитними у підтримці України та українського народу.

Під час пленарного засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету Лагард також назвала війну Росії проти України "невиправданою". Водночас за інформацією Bloomberg, під час закритої зустрічі з міністром фінансів РФ Антоном Силуановим Лагард попросила передати Володимиру Путіну, що війна проти України перешкоджає екномічному розвитку, а зростання можливе лише за умов миру.

Фінансування на 2027 рік і стійкість економіки

Окрему увагу на переговорах приділили забезпеченню України фінансуванням у 2027 році. Голова НБУ назвав це критичним завданням і повідомив, що українська делегація детально обговорила можливі джерела ресурсів та подальші кроки для покриття потреб держави.

"Критичне завдання - завчасно забезпечити надійне та передбачуване фінансування для України на 2027 рік. Детально обговорили наявні можливості та подальші кроки для забезпечення необхідних ресурсів", - розповів він.

При цьому у МВФ наголошують, що подальше фінансування залежить від прогресу реформ і гарантій підтримки з боку міжнародних партнерів.

Директор Європейського департаменту МВФ Матеуш Щурек на зборах зазначив, що для успішного перегляду програми необхідні подальші заходи у сферах мобілізації доходів і державного управління. Вони мають допомогти залучити фінансування від донорів.

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Українська делегація також обговорила економічні ризики на тлі посилення російських атак на енергетичну та іншу інфраструктуру. За словами Пишного, попри війну українські банки залишаються стійкими й активно кредитують бізнес. Для підтримки кредитування НБУ вже ухвалив три пакети регуляторних змін.

Водночас він зауважив, що попереду складна зима, тому Україна має бути готовою до різних сценаріїв. У своєму виступі в межах зборів Пишний наголосив на важливості енергетичної стійкості, послідовної монетарної політики та структурних реформ.

Він також звернув увагу на потребу в приватних інвестиціях, інноваціях, цифровізації й підвищенні продуктивності. На його думку, європейська інтеграція та майбутня відбудова України можуть створити додаткові можливості для економічного розвитку всього регіону.

Колективний демарш проти Росії

Однією з найпомітніших подій зборів став вихід представників низки країн із зали під час виступу міністра фінансів РФ Антона Силуанова на пленарному засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC).

Пишний розповів, що сам залишив залу під час виступу російського представника, як робив і раніше. Однак цього разу до нього приєдналася значна група учасників, серед яких були керівники центральних банків скандинавських і балтійських країн, інших європейських держав, Канади, Великої Британії та Франції.

"Зізнаюся, навіть я не очікував такого масштабу", - зазначив голова НБУ.

За його словами, для міжнародного фінансового середовища цей крок має особливе значення, оскільки керівники центральних банків зазвичай стримані в публічних проявах політичної позиції.

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Пишний пов'язав колективний демарш із розумінням того, що наслідки російської агресії виходять за межі України та впливають на світову економіку.

Він також розповів про інший прояв солідарності: на початку зборів європейські представники домоглися зміни розсадки під час прийому прем'єр-міністра Таїланду, щоб не сидіти за одним столом із російською делегацією. У результаті захід відбувся без російського віцепрем'єра.

Підбиваючи підсумки поїздки, голова НБУ подякував міжнародним колегам за підтримку та готовність до співпраці. За його словами, українська делегація повертається з Бангкока з домовленостями й новими планами.