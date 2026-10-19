"Поддержка - Украине, демарш - РФ": Пышный подвел итоги участия НБУ в собрании МВФ

МВФ подтвердил твердую поддержку Украины и отметил важность продолжения реформ для обеспечения экономической устойчивости страны. А международные партнеры продемонстрировали солидарность с Киевом, оставив зал во время выступления представителя РФ.

Подробнее о результатах ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НБУ.

МВФ подтвердил поддержку Украины

Одним из ключевых событий собрания для украинской делегации стала встреча Андрея Пышного и представителей Министерства финансов с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Стороны обсудили состояние украинской экономики, выполнение программы расширенного финансирования EFF и потребности Украины во внешних ресурсах.

Георгиева по итогам разговора подтвердила готовность Фонда поддерживать Украину.

"Мы еще раз подтвердили непоколебимую поддержку Украины со стороны МВФ, а также важность продолжения реформ и международной поддержки для обеспечения стабильности и экономического роста", - говорится в сообщении директора-распорядительницы Фонда в Х.

Пышный назвал разговор продолжительным и откровенным и подчеркнул, что впереди много вопросов, требующих конкретных решений.

"Наш ближайший приоритет - до конца года показать положительные результаты во время объединенного второго и третьего пересмотра программы EFF", - сообщил он.

По словам главы НБУ, принятие Верховной Радой необходимых законов в течение последней недели придало уверенности в дальнейшем продвижении реформ. Он заявил, что Украина настроена выполнять взятые обязательства, а Нацбанк продолжает работать над своей частью задач.

"У всей украинской команды есть общее осознание исключительного значения сотрудничества с МВФ и готовность двигаться вперед в выполнении взятых обязательств. Со своей стороны НБУ последовательно работает над своей частью задач", - отметил Пышный.

В поддержку Украины также высказалась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. После встречи с главой НБУ Андреем Пышным в Бангкоке она заявила, что международные партнеры остаются непоколебимыми в поддержке Украины и украинского народа.

В ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета Лагард также назвала войну России против Украины "неоправданной". В то же время, по информации Bloomberg, во время закрытой встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым Лагард попросила передать Владимиру Путину, что война против Украины препятствует экономическому развитию, а рост возможен только в условиях мира.

Финансирование на 2027 год и устойчивость экономики

Отдельное внимание на переговорах было уделено обеспечению Украины финансированием в 2027 году. Глава НБУ назвал это критической задачей и сообщил, что украинская делегация подробно обсудила возможные источники ресурсов и дальнейшие шаги для покрытия потребностей государства.

"Критическая задача - заблаговременно обеспечить надежное и предполагаемое финансирование для Украины на 2027 год. Подробно обсудили имеющиеся возможности и дальнейшие шаги по обеспечению необходимых ресурсов", - рассказал он.

При этом в МВФ отмечают, что дальнейшее финансирование зависит от прогресса реформ и гарантий поддержки со стороны международных партнеров.

Директор Европейского департамента МВФ Матеуш Щурек на собрании отметил, что для успешного пересмотра программы необходимы дальнейшие мероприятия в сфере мобилизации доходов и государственного управления. Они должны помочь привлечь финансирование от доноров.

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Украинская делегация также обсудила экономические риски на фоне ужесточения российских атак на энергетическую и другую инфраструктуру. По словам Пышного, несмотря на войну, украинские банки остаются устойчивыми и активно кредитуют бизнес. Для поддержки кредитования НБУ уже принял три пакета регуляторных изменений.

В то же время он отметил, что впереди сложная зима, поэтому Украина должна быть готова к разным сценариям. В своем выступлении в рамках собрания Пышный отметил важность энергетической устойчивости, последовательной монетарной политики и структурных реформ.

Он также обратил внимание на потребность в частных инвестициях, инновациях, цифровизации и повышении производительности. По его мнению, европейская интеграция и предстоящее восстановление Украины могут создать дополнительные возможности для экономического развития всего региона.

Коллективный демарш против России

Одним из наиболее заметных событий собрания стал выход представителей ряда стран из зала во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (IMFC).

Пышный рассказал, что сам покинул зал во время выступления российского представителя, как и в прошлые годы. Однако в этот раз к нему присоединилась значительная группа участников, среди которых были руководители центральных банков скандинавских и балтийских стран, других европейских государств, Канады, Великобритании и Франции.

"Признаюсь, даже я не ожидал такого масштаба", - отметил глава НБУ.

По его словам, для международной финансовой среды этот шаг имеет особое значение, поскольку руководители центральных банков обычно сдержаны в публичных проявлениях политической позиции.

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Пышный связал коллективный демарш с пониманием того, что последствия российской агрессии выходят за пределы Украины и влияют на мировую экономику.

Он также рассказал о другом проявлении солидарности: в начале собрания европейские представители добились изменения рассадки во время приема премьер-министра Таиланда, чтобы не сидеть за столом с российской делегацией. В результате мероприятие состоялось без российского вице-премьера.

Подводя итоги поездки, глава НБУ поблагодарил международных коллег за поддержку и готовность к сотрудничеству. По его словам, украинская делегация возвращается из Бангкока с договоренностями и новыми планами.