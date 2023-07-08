Підтримка України у 2024 році має бути не меншою, ніж цього року, - Марченко

"Є надія, що війна завершиться перемогою в 2024 році. Але, оскільки я не можу взяти на себе сміливість і сказати, що так станеться, бо мені треба давати цифри на військовий бюджет. Зараз будемо передбачати сценарій, який передбачатиме формування бюджету на основі 2023 року", - заявив він.

Міністр зазначив, що немає підстав для зменшення ні соціального, ні військового бюджету.

"Тому в комунікації з партнерами ми будемо казати, що коштів, яких потребує Україна, не стане менше. Ми наполягаємо на тому, щоб підтримка була не меншою, ніж цього року. А це більше 42 млрд доларів. Якщо ми гарантуємо собі цей розмір підтримки, то ми зможемо сказати, що бюджет у нас є", - додав Марченко.

Водночас він зазначив, що щомісячна потреба бюджету України зараз становить 3-4 млрд доларів. Раніше вона становила 5 млрд доларів.

План на 50 млрд євро

У червні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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