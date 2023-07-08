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Поддержка Украины в 2024 году должна быть не меньше, чем в этом году, - Марченко

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина будет просить партнеров, чтобы поддержка в следующем году была не меньше, чем в этом году.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть надежда, что война завершится победой в 2024 году. Но, поскольку я не могу взять на себя смелость и сказать, что так произойдет, потому что мне надо давать цифры на военный бюджет. Сейчас будем предусматривать сценарий, который будет предусматривать формирование бюджета на основе 2023 года", - заявил он.

Министр отметил, что нет оснований для уменьшения ни социального, ни военного бюджета.

"Поэтому в коммуникации с партнерами мы будем говорить, что средств, в которых нуждается Украина, не станет меньше. Мы настаиваем на том, чтобы поддержка была не меньше, чем в этом году. А это более 42 млрд долларов. Если мы гарантируем себе этот размер поддержки, то мы сможем сказать, что бюджет у нас есть", - добавил Марченко.

В то же время он отметил, что ежемесячная потребность бюджета Украины сейчас составляет 3-4 млрд долларов. Ранее она составляла 5 млрд долларов.

План на 50 млрд евро

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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