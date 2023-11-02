Підтримка США є важливою для захисту України від атак РФ, - Держдеп

Держдеп США заявив, що Україні потрібна допомога у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Україна, як і раніше, потребує допомоги, і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати її, щоб вона могла захиститися від Росії.

Таку позицію висловив під час прес-брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоб Сполучені Штати були поруч для того, щоб допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ здійснила та продовжує проти них", - сказав Міллер.

Він також переконаний, що Конгрес підтримає додатковий пакет із фінансуванням допомоги Україні, якщо щодо нього відбудеться голосування.

Підтримка України США

Джо Байден у жовтні запросив у конгресу пакет на 106 млрд. доларів для підтримки України та Ізраїлю. Україні виділено 61 млрд доларів та 14,3 млрд доларів Ізраїлю.

Також спікер палати представників склав конкуруючий пакет , в якому запропонував допомогу Ізраїлю у розмірі 14,3 млрд. доларів, але без допомоги Україні. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо. Байден пообіцяв накласти вето на пакет.