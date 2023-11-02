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Поддержка США важна для защиты Украины от атак РФ, - Госдеп

Вашингтон, Четверг 02 ноября 2023 05:26
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Поддержка США важна для защиты Украины от атак РФ, - Госдеп Фото: спикер Госдепа США Мєтью Миллер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госдеп США заявил, что Украине нужна помощь в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Украина по-прежнему нуждается в помощи, и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать ее, чтобы она могла защититься от России.

Такую позицию высказал в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы считаем, что поддержка Украины остается необходимой, и дальше важно, чтобы Соединенные Штаты были рядом для того, чтобы помочь Украине защититься от этих ужасных атак, которые РФ совершила и продолжает против них", - сказал Миллер.

Он также убежден, что Конгресс поддержит дополнительный пакет с финансированием помощи Украине, если по нему состоится голосование.

Поддержка Украины США

Джо Байден в октябре запросил у конгресса пакет на 106 млрд долларов для поддержки Украины и Израиля. Украине выделено 61 млрд долларов и 14,3 млрд долларов Израилю.

Также спикер палаты представителей составил конкурирующий пакет, в котором предложил помощь Израилю в размере 14,3 млрд долларов, но без помощи Украине. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.Байден пообещал наложить вето на пакет.

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