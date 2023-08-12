Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні

Головне про F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon ("Бойовий сокіл") - це американський одномоторний багатоцільовий бойовий літак.

Якщо старі радянські, які стоять на озброєнні України, мають функції бомбардувальника або винищувача, то F-16 - універсальний. Він здатний виконувати різні завдання, оскільки несе широкий спектр озброєнь: ракети "повітря-повітря", "повітря-земля", а також різні авіабомби і таке інше.

На сьогодні "сокіл" експлуатується у багатьох країнах. На 2023 рік налічується близько 2200 активних винищувачів. Загалом було вироблено близько 4600 одиниць.

F-16 випускався із середини 1970-х і пройшов кілька модернізацій. Зокрема, на зміну першої серії A/B (одномісний/двомісний варіант) у 1980-х прийшла серія C/D, а наприкінці 1990-х з'явилася серія E/F. З появою нових технологій впроваджувалась і "блокова нумерація". Найсучасніша версія - Block 70/72.

Зазначимо, потенційними донорами для України можуть виступити Данія, Бельгія та Нідерланди. На озброєнні цих країн стоять переважно F-16AM Block 20 MLU.

Ця версія пройшла серйозну внутрішню модернізацію і за багатьма характеристиками відповідає сучаснішій F-16C Block 50/52. Але вона має один істотний мінус - радари залишилися старими.

Фото: характеристики F-16 (інфографіка ArmyInform)

Основні характеристики F-16:

екіпаж - 1 пілот

довжина - 15,03 м

розмах крила - 9,45 м

висота - 5,09 м

маса - понад 8 тонн (порожній)

практична стеля - 18 000 м

бойовий радіус - 550 км

максимальна швидкість - 2410 км/год на висоті 12 200 м

Озброєння. На борту шестиствольна авіаційна гармата General Electric М61-А-1 (6 000 пострілів за хвилину, 511 набоїв) і до шести керованих ракет ближнього бою AIM-9L/M/P Sidewinder.

У варіанті бомбардувальника може нести крилаті ракети "повітря-земля", а також керовані бомби з лазерною та оптоелектронною системами наведення та звичайні авіабомби.

Деякі можуть нести крилаті ракети для повітряного бою середньої дальності AIM-7 Sparrow або ракети AGM-65 Maverick для ударів по наземних цілях.

Чому F-16 потрібен Україні

Україна має бомбардувальники Су-24, штурмовики Су-25, важкі винищувачі Су-27 і багатоцільові МіГ-29. Частину літаків радянського зразка втрачено під час повномасштабного вторгнення, частину поставили Польща та Словаччина.

Однак літаки F-16 здатні замінити всі вищезгадані моделі. По-перше, щоб убезпечити українське небо від загроз у вигляді крилатих ракет та дронів-камікадзе. Оскільки через велику площу всю Україну неможливо закрити наземними засобами ППО.

"Я більше скажу: коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах", - говорив у травні речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

По-друге, F-16 добре проявляють себе у ближній повітряній підтримці та допомозі сухопутним військам. Це необхідно для успішніших наступальних операцій. А по-третє, ці винищувачі здатні ефективно протистояти російським в умовах повітряного бою.

За словами Ігната, наявність таких літаків відіб'є бажання ворожої авіації наближатися до кордонів України. У липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що F-16 здатні припинити блокаду портів, взяти під контроль чорноморський зерновий коридор та забезпечити захист аграрних поставок.

"Якщо у нас будуть F-16, ми не залежатимемо від Росії щодо експорту українського зерна на глобальні ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше зможемо запустити новий захищений коридор", - зазначив він.

Крім того, західна бойова авіація дозволить контролювати небо над окупованими територіями. Причому, на думку Ігната, навіть одна ескадрилья з 12 одиниць дозволить прикривати ті чи інші напрямки та виконувати важливі завдання.

Зазначимо, Україна просила F-16 від початку повномасштабного вторгнення, але реально вдалося продавити це питання лише навесні 2023 року, коли було створено авіаційну коаліцію. Проте зы сторони може здатися, що партнери затягують навчання пілотів та передачу літаків.

Як писало видання The Washington Post, в адміністрації президента США Джо Байдена не бачать, яку користь західні винищувачі могли б принести, наприклад, у поточному контрнаступі. У тому числі через серйозну систему протиповітряної оборони РФ.

Така позиція викликає серйозну критику. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний скаржився, що західні партнери ніколи не зважилися б на наступальну операцію без переваги в повітрі. На цьому принципі засновано військову доктрину НАТО.

За його словами, достатньо було б обмеженої кількості F-16 і вони необхідні, адже іншого шляху для перемоги над Росією немає.

"Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми зараз пішли б у наступ з луками і стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?", - говорив він в одному з інтерв'ю.

Станом на серпень відомі приблизні терміни поставок.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Коаліція винищувачів. Коли почнеться навчання пілотів і коли Україна отримає F-16".

Хто може передати F-16 і скільки

Для звільнення українських територій необхідно 48 винищувачів F-16 на чотири ескадрильї. Принаймні про це говорили у Міністерстві оборони.

Хоча спікер Повітряних сил Юрій Ігнат упевнений, що навіть 2-3 ескадрильї дозволять ефективно вирішити першочергові завдання:

відігнати від кордонів авіацію РФ, яка запускає керовані авіабомби

збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети

допомогти сухопутним з'єднанням у наступальних та оборонних операціях

F-16 є найпоширенішим багатоцільовим винищувачем у світі. На сьогодні лише США мають сотні одиниць як в активній експлуатації, так і на зберіганні. Серед європейських партнерів операторами F-16 є Румунія, Португалія, Польща, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Саме останні три країни дедалі частіше називають потенційними донорами для України. Бо вони наразі переходять на п'яте покоління.

Фото: потенційними донорами у передачі F-16 можуть стати Данія та Нідерланди (Getty Images)

Як писав Bloomberg з посиланням на джерела, після того, як українські пілоти пройдуть підготовку, певну кількість літаків можуть передати Нідерланди. Ця країна разом із Данією виступає лідером в авіаційній коаліції та вже обговорює із союзниками питання розгортання F-16 в Україні.

Станом на сьогодні нідерландський парк налічує 42 винищувачі. З цієї кількості 24 перебувають в експлуатації, тому аж до середини 2024 року на них можна не розраховувати, поки їм на заміну не прибудуть літаки п'ятого покоління F-35.

Що ж до решти 18 одиниць, то ситуація така. Ще у 2021 році їх хотіли продати приватній компанії Draken International з опціоном ще на 28 F-16, проте цієї весни стало відомо про скасування угоди. Тому поставки для України виглядають реалістичним сценарієм.

"Хоча кінцевого рішення про розгортання ще не прийнято, Україна може отримати деякі з виставлених на продаж літаків або деякі з 24 літаків, які сьогодні знаходяться в експлуатації, наступного року в залежності від графіка навчання", - зазначає Bloomberg.

Потенційним кандидатом на передачу є Данія, яка до кінця 2023 року має отримати до 17 винищувачів F-35. Теоретично вона може поставити Україні близько однієї ескадрильї F-16, тобто 12 літаків. Причому досить безболісно, адже більшість перебуває на зберіганні.

Загалом Королівські повітряні сили Данії мають 77 F-16, але станом на 2016 рік у строю перебувало не більше 30 одиниць. І їх також планують замінити на F-35.