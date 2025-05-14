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Підтримка НАТО буде залізною, щоб Україна вела переговори з РФ з позиції сили, - адмірал

Фото: адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Підтримка України з боку НАТО залишатиметься залізною, аби Київ міг вести переговори з позиції сили.

Про це заявив глава військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Усе це вимагає вкладення часу та ресурсів, тому що мир і стабільність не можна сприймати як належне і мають свою ціну, але вартість безпеки - ніщо порівняно з вартістю ведення війни та відновлення після неї", - наголосив він.

За словами адмірала, підтримка України - це ключовий елемент стримування подальшої агресії Росії, а безпека європейського континенту напряму залежить від того, наскільки рішучими залишатимуться країни Альянсу.

Водночас Каво Драгоне попередив про ризики. Якщо союзники не продовжать інвестувати у свою безпеку.

Він додав, що НАТО опиниться перед "підвищеною загрозою нестабільності", якщо не продовжить інвестувати в те, що було описано як "вакцина стримування".

Підтримка України з боку НАТО

Після початку повномасштабного вторгнення Росії НАТО суттєво посилило підтримку України, хоча сама Україна не є членом Альянсу. Допомога включає постачання озброєння, боєприпасів, систем ППО, дронів, розвідувальної інформації, а також навчання українських військових на території країн-членів НАТО. Крім того, країни Альянсу надають фінансову, гуманітарну та логістичну підтримку.

НАТО також відіграє ключову роль у координації допомоги між державами-партнерами та посилює свою присутність на східному фланзі, щоб стримати подальшу агресію Росії.

Трамп заявив, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. Зокрема висловився про бажання України вступити в НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

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