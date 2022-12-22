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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримка з боку США та союзників є "вирішальною" для перемоги України, - Зеленський

Фото: виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Понад 300 днів російської повномасштабної війни військові ЗСУ продовжують захищати Україну, але їм потрібно більше зброї, щоб перемагати на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави у Конгресі США.

"Тут лінія фронту, тиранія - в якій не бракує жорстокості по відношенню до життів вільних людей. І ваша підтримка має вирішальне значення не тільки для того, щоб вистояти в такій боротьбі, але й для того, щоб дістатися поворотного моменту, щоб перемогти на полі бою", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Сили оборони України мають артилерію, надану в рамках допомоги іншими країнами, і подякував з постачання, проте зазначив, що цього, "чесно кажучи, не зовсім достатньо".

Президент наголосив, що Україна виборює свою незалежність і свободу, але закликав Штати до постійної підтримки для досягнення цих цілей.

"Україна тримає свої позиції та ніколи не здасться", - сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський у ході свого виступу в Конгресі США зазначив, що наступний 2023 рік буде поворотним для України.

Усі подробиці візиту Володимира Зеленського до США та його переговори з Джо Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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