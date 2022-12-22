RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Спустя более 300 дней российской полномасштабной войны военные ВСУ продолжают защищать Украину, но им нужно больше оружия, чтобы побеждать на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Конгрессе США.

"Здесь линия фронта, тирания - в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Силы обороны Украины имеют артиллерию, предоставленную в рамках помощи другими странами, и поблагодарил за поставки, но отметил, что этого, "честно говоря, не совсем достаточно".

Президент подчеркнул, что Украина борется за свою независимость и свободу, но призвал Штаты к постоянной поддержке для достижения этих целей.

"Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский в ходе своего выступления в Конгрессе США отметил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.

Все подробности визита Владимира Зеленского в США и его переговоры с Джо Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеКонгресс США