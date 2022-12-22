Поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины, - Зеленский

"Здесь линия фронта, тирания - в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Силы обороны Украины имеют артиллерию, предоставленную в рамках помощи другими странами, и поблагодарил за поставки, но отметил, что этого, "честно говоря, не совсем достаточно".

Президент подчеркнул, что Украина борется за свою независимость и свободу, но призвал Штаты к постоянной поддержке для достижения этих целей.

"Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал Зеленский.