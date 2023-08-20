Підтримали Пригожина. У ФСБ закликають Путіна звільнити Шойгу та Герасимова, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як розповіли два анонімних співрозмовники видання, ряд представників ФСБ, які займають більш агресивну позицію, підтримали вимоги очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який наполягав на зміні вищого військового керівництва країни.

Ще п’ятеро джерел Bloomberg додають, що прихильники так званої яструбиної позиції хочуть почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію.

Однак, за даними видання, наразі "немає жодних ознак", що Кремль збирається зняти Шойгу та Герасимова з їхніх постів. Натомість політичне керівництво розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.

Медіа згадує про кейси заарештованого терориста Ігоря Гіркіна та генерала-полковника Сергія Суровікіна. Перший наразі перебуває за ґратами в обвинуваченні в екстремізмі, а другий був допитаний і зник з публічного поля зору.

Зауважимо, що на початку повномасштабної агресії РФ проти України саме Герасимов керував окупаційною армією. Однак через провали на фронті його змістили з посади, залишивши при посаді начальника Генштабу. В жовтні 2022 року керівником окупаційної армії став генерал армії Сергій Суровікін, командувач Повітряно-космічними військами РФ.

Чистки в армії РФ

Варто зазначити, що після невдалого заколоту "вагнерівців" Міноборони РФ почало чистки серед російських воєначальників. З посад звільняють та відстороняють генералів і офіцерів не лояльних до путінського режиму.

Так, після бунту раптово зник генерал Сергій Суровікін. За даними російських та західних ЗМІ, його утримують у Москві та допитують через те, що він нібито знав плани Пригожина.

Також глава Міноборони РФ Шойгу звільнив генерала Івана Попова. Він звинуватив Міноборони у "обезголовленні армії".

Українські військові називають чистки в російській армії "бійкою під килимом". Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий заявив, що російських воєначальників більше цікавить бізнес, а не армія.

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