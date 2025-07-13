Підтримали членство в НАТО: на саміті в Хорватії дали обіцянку Україні

На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступив спільно з хорватським колегою як співорганізатор.

"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - зазначено в комюніке.

Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України, - зазначено в документі.

Там додали, що ані РФ, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - додали в комюніке.