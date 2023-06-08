З підтопленого села у Миколаївській області евакуювали 75 людей, - ДСНС

"Рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин. Організована евакуація маломобільних жителів, зокрема із села Афанасіївка, що у Снігурівській громаді, вивезено 5 людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватись", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:00 з села Афанасіївка рятувальники евакуювали 75 дорослих та дітей. Наразі роботи тривають.

Миколаїв та область підтоплює

Через підрив окупантами Каховської ГЕС низка населених пунктів Миколаївської області теж затопило. Найбільше постраждала Снігурівська громада, також вода відрізала від материка Кінбурнську косу.

У селі Василівка Миколаївській області, яке також затопило, загинув чоловік.

За даними синоптиків рівень води у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані побили історичний максимум. Так, за дві доби вода біля Миколаєва піднялася на 97 сантиметрів.