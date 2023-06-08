RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из подтопленного села в Николаевской области эвакуировали 75 человек, - ГСЧС

Фото: из подтопленного села в Николаевской области эвакуировали 75 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжается эвакуация с подтопленных территорий Николаевской области. В частности, из села Афанасьевка спасателям удалось вывезти 75 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели с помощью моторных лодок помогают местному населению, эвакуируют людей и животных. Организована эвакуация маломобильных жителей, в частности из села Афанасьевка, что в Снегиревской общине, вывезено 5 пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 из села Афанасьевка спасатели эвакуировали 75 взрослых и детей. В настоящее время работы продолжаются.

Николаев и область подтапливает

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Николаевской области тоже затопило. Больше всего пострадала Снегиревская община, также вода отрезала от материка Кинбурнскую косу.

В селе Васильевка Николаевской области, которое также затопило, погиб мужчина.

По данным синоптиков, уровень воды в реке Южный Буг и Днепро-Бугском лимане побили исторический максимум. Так, за двое суток вода возле Николаева поднялась на 97 сантиметров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияНиколаевская область