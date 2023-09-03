Підтоплення та відключення світла. Львів накрила сильна злива

Сьогодні, 3 вересня, Львів накрила сильна негода, внаслідок якої декілька вулиць у місті були підтоплені. Зокрема повідомляли й про відключення світла.
Про негоду, яка накрила Львів - в матеріалі РБК-Україна.
Як стверджують місцеві пабліки, підтоплення на дорогах спостерігаються на вулицях Городоцька, Кульпарківська й Трускавецькій. Наприклад, на Городоцькій, біля повороту на вулицю Головацького "танцює" каналізаційний люк.
Зокрема про підтоплення повідомляють на Південному ринку, а також в одному з найбільших ТРЦ міста Victoria Gardens.
Зазначається, що в центрі міста подекуди зникло світло.
Фото: Львівобленерго (скріншот)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.