Подтопления и отключения света. Львов накрыл сильный ливень

Как утверждают местные паблики, подтопления на дорогах наблюдаются на улицах Городоцкой, Кульпарковской и Трускавецкой. К примеру, на Городоцкой, возле поворота на улицу Головацкого "танцует" канализационный люк.

Львов сейчас pic.twitter.com/710T4aT4ma — Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) September 3, 2023

В частности, о подтоплении сообщают на Южном рынке, а также в одном из крупнейших ТРЦ города Victoria Gardens.

Рынок «Южный» во Львове: из канализации вода затопила магазины pic.twitter.com/GHviKQwimz — Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) September 3, 2023

Отмечается, что в центре города кое-где исчез свет.

Фото: Львовоблэнерго (скриншот)