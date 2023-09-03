Подтопления и отключения света. Львов накрыл сильный ливень

Сегодня, 3 сентября, Львов накрыло сильное ненастье, в результате которого несколько улиц в городе были подтоплены. В частности, сообщали и об отключении света.
О непогоде, которая накрыла Львов - в материале РБК-Украина.
Как утверждают местные паблики, подтопления на дорогах наблюдаются на улицах Городоцкой, Кульпарковской и Трускавецкой. К примеру, на Городоцкой, возле поворота на улицу Головацкого "танцует" канализационный люк.
Львов сейчас pic.twitter.com/710T4aT4ma — Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) September 3, 2023
В частности, о подтоплении сообщают на Южном рынке, а также в одном из крупнейших ТРЦ города Victoria Gardens.
Рынок «Южный» во Львове: из канализации вода затопила магазины pic.twitter.com/GHviKQwimz — Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) September 3, 2023
Отмечается, что в центре города кое-где исчез свет.
Фото: Львовоблэнерго (скриншот)
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