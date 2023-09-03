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Подтопления и отключения света. Львов накрыл сильный ливень

Фото: иллюстрированное изображение (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 сентября, Львов накрыло сильное ненастье, в результате которого несколько улиц в городе были подтоплены. В частности, сообщали и об отключении света.

О непогоде, которая накрыла Львов - в материале РБК-Украина.

Как утверждают местные паблики, подтопления на дорогах наблюдаются на улицах Городоцкой, Кульпарковской и Трускавецкой. К примеру, на Городоцкой, возле поворота на улицу Головацкого "танцует" канализационный люк.

В частности, о подтоплении сообщают на Южном рынке, а также в одном из крупнейших ТРЦ города Victoria Gardens.

Отмечается, что в центре города кое-где исчез свет.

Фото: Львовоблэнерго (скриншот)

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