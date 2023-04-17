Підтоплення посиляться. У Київській області готують запас палива та будматеріалів

У понеділок, 17 квітня, відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

Головним питанням обговорення були заходи оперативного реагування в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском повені та паводків на території області.

Як повідомляється, у другій і третій декадах квітня відбудеться максимальний приплив води в басейні Дніпра, що лише збільшить вихід води з подальшим підтопленням та затопленням низько розташованих територій.

У зв'язку з цим голова Київської ОВА Русланом Кравченком дав низку доручень.

Зокрема:

організувати в області оперативні штаби й мобільні групи для управління роботами під час повені та паводків;

Головному управлінню Нацполіції в області - організувати безпечний рух автотранспорту в умовах складної паводкової ситуації.

екстреним службам - утримувати в постійній готовності до застосування наявні сили та засоби.

Окрім того, члени комісії напрацювали алгоритм дій на випадок підняття води до критичного рівня. Вони постановили забезпечити необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення тощо та його завчасне і раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень. Постійно моніторити та посилити контроль за якістю питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання.

"КОВА, місцева влада та екстрені служби Київщини працюють 24/7, щоб мінімізувати та попередити пошкодження від повені в регіоні. Обстановка в смт Іванків Вишгородського району, де напередодні розмило дамбу, контрольована. Мусимо бути напоготові, щоб гарантувати безпеку і добробут людей. Ситуацію з паводками в регіоні я тримаю на особистому контролі. Ми впораємось, працюючи злагоджено і системно", – наголосив Кравченко.