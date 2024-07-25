Підтоплення метро у Києві: в.о начальника метрополітену суд відправив під домашній арешт

Як стало відомо РБК-Україна, йдеться про Віктора Вигівського. Зокрема, він підозрюється у службовій недбалості, яка призвела до масштабної аварії у метрополітені.

"Ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23 вересня", - розповіли в Київській міськпрокуратурі.

Окрім начальника метрополітену, серед підозрюваних - начальник служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен". Запобіжний захід щодо нього буде обрано сьогодні, 25 липня.

Деталі справи

У грудні 2023 року між станціями метро у Києві "Деміївська" - "Либідська" сталося підтоплення тунелів та просідання грунту над ним. Аварія спричинила тимчасове обмеження руху потягів на декількох станціях "синьої гілки" та повне закриття окремих станцій.

Слідством було встановлено, що руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало на протязі близько 14 років, а вказані службові особи, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю - приховували факти критичного стану. Відтак, у грудні 2023 року між станціями "Деміївська" - "Либідська" сталася аварія.

Як наслідок, КП "Київпастранс" було вимушено запустити тимчасові маршрути наземного транспорту, це завдало територіальній громаді столиці збитків, на суму понад 138,5 млн грн. "Київський метрополітен" в свою чергу, зазнав збитків на суму майже 26 млн грн.

Як зазначають у поліції Києва, посадовцям загрожує до п’яти років позбавлення волі.