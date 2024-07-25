Подтопление метро в Киеве: и.о начальника метрополитена суд отправил под домашний арест

В частности, он подозревается в служебной халатности, приведшей к масштабной аварии в метрополитене.

"По постановлению суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения - до 23 сентября", - рассказали в Киевской горпрокуратуре.

Кроме начальника метрополитена, среди подозреваемых - начальник службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен". Мера пресечения по нему будет избрана сегодня, 25 июля.

Детали дела

В декабре 2023 года между станциями метро в Киеве "Демеевская" - "Лыбидская" произошло подтопление тоннелей и проседание грунта над ним. Авария повлекла за собой временное ограничение движения поездов на нескольких станциях "синей ветки" и полное закрытие отдельных станций.

Следствием было установлено, что разрушение элементов сооружения тоннеля метрополитена длилось около 14 лет, а указанные должностные лица, осознавая возможность наступления тяжелых последствий от эксплуатации тоннеля - скрывали факты критического состояния. В декабре 2023 года между станциями "Демеевская" - "Лыбидская" произошла авария.

Как следствие, КП "Киевпасстранс" было вынуждено запустить временные маршруты наземного транспорта, это нанесло территориальной общине столицы ущерб, на сумму более 138,5 млн грн. "Киевский метрополитен" в свою очередь, понес убытки на сумму почти 26 млн грн.

Как отмечают в полиции Киева, чиновникам грозит до пяти лет лишения свободы.