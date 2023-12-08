Підтоплення метро в Києві: прокуратура почала розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

08 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

За попередніми даними, зазначені обставини виникли у зв'язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Прокуратура вирішила розпочати досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, що призвели до вказаних наслідків.

Також у межах слідства буде надано правову оцінку діям посадових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Додамо, влада столиці розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.