Подтопление метро в Киеве: прокуратура начала расследование
Правоохранители начали расследование после подтопления тоннелей Киевского метрополитена по факту служебной халатности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
08 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.
По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.
Правоохранители возбудили уголовное дело
Прокуратура решила начать досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Во время досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям.
Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.
Ограничение движения на "синей" ветке метро
Напомним, сегодня, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.
Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.
Добавим, власти столицы рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.
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