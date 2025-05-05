Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що негода наробила лиха у Чернівецькій області та де саме люди залишились без світла.

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