Подтопленные дома и села без света: последствия непогоды в одной из областей Украины (фото)

Последствия непогоды в Тернопольской области

Согласно информации спасателей, в результате непогоды в Тернопольской области было зафиксировано:

подтопление территории частного домохозяйства в селе Залавье (Теребовлянская территориальная община);

подтопление 15 приусадебных участков в селах Саранчуки, Славятин и Потуторы (Саранчуковская и Бережанская ТО);

отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Подгаецкой ТО (село Солнечное, село Мирное, село Поплавы).

Некоторые участки в Тернопольской области залило водой (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Уточняется, что к ликвидации последствий было привлечено дежурное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части - спасатели осуществили откачку воды из двора частного дома в селе Залавье.

Одна из машин спасателей (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

"Будьте внимательны во время осложнения погодных условий! В случае чрезвычайной ситуации - звоните 101", - отметили в ГСЧС.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Прогноз погоды в регионе на ближайшие дни

Согласно прогнозу Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 5 мая, погода в регионе будет облачной.

Днем - дожди. Ветер - северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области днем - 9-14 градусов тепла;

по городу Тернополь днем - 11 - 13°C.

Во вторник, 6 мая, будет также облачно. Временами - будет дождливо. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

В среду, 7 мая, погода в регионе ожидается облачная, однако уже с прояснениями. Небольшие дожди до сих пор будут возможны. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды по Тернопольской области (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)

В целом же текущая рабочая неделя на Тернопольщине будет:

прохладной;

периодически - с дождями.

"Такие погодные условия вызваны арктическим воздухом и влиянием атмосферных фронтов с юга", - объяснили синоптики.

Погода в течение рабочей недели в Тернопольской области (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)