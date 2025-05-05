Подтопленные дома и села без света: последствия непогоды в одной из областей Украины (фото)

В воскресенье, 4 мая, в Тернопольской области прошли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. В результате непогоды были подтоплены участки в ряде сел, а некоторые украинцы остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области в Facebook.
Согласно информации спасателей, в результате непогоды в Тернопольской области было зафиксировано:
Уточняется, что к ликвидации последствий было привлечено дежурное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части - спасатели осуществили откачку воды из двора частного дома в селе Залавье.
"Будьте внимательны во время осложнения погодных условий! В случае чрезвычайной ситуации - звоните 101", - отметили в ГСЧС.
Согласно прогнозу Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 5 мая, погода в регионе будет облачной.
Днем - дожди. Ветер - северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Во вторник, 6 мая, будет также облачно. Временами - будет дождливо. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
В среду, 7 мая, погода в регионе ожидается облачная, однако уже с прояснениями. Небольшие дожди до сих пор будут возможны. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
В целом же текущая рабочая неделя на Тернопольщине будет:
"Такие погодные условия вызваны арктическим воздухом и влиянием атмосферных фронтов с юга", - объяснили синоптики.
Напомним, ранее мы рассказывали, что непогода наделала беды в Черновицкой области и где именно люди остались без света.
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