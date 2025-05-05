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Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)

Понеділок 05 травня 2025 12:50
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Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото) Негода у Тернопольській області додала роботи рятувальникам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У неділю, 4 травня, в Тернопільській області пройшли сильні зливи з грозами, градом і поривчастим вітром. Внаслідок негоди було підтоплено ділянки у низці сіл, а дехто з українців залишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області у Facebook.

Наслідки негоди в Тернопільській області

Згідно з інформацією рятувальників, внаслідок негоди у Тернопільській області було зафіксовано:

  • підтоплення території приватного домогосподарства в селі Залав'є (Теребовлянська територіальна громада);
  • підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов'ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ);
  • відключення електропостачання у трьох населених пунктах Підгаєцької ТГ (село Сонячне, село Мирне, село Поплави).

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Деякі ділянки у Тернопільській області залило водою (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Уточнюється, що до ліквідації наслідків було залучено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини - рятувальники здійснили відкачування води з подвір'я приватного будинку в селі Залав'є.

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Одна з машин рятувальників (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

"Будьте уважні під час ускладнення погодних умов! У разі надзвичайної ситуації - телефонуйте 101", - наголосили у ДСНС.

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Прогноз погоди в регіоні на найближчі дні

Згідно з прогнозом Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 5 травня, погода у регіоні буде хмарною.

Вдень - дощі. Вітер - північний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вдень - 9-14 градусів тепла;
  • по місту Тернопіль вдень - 11 – 13°C.

У вівторок, 6 травня, буде також хмарно. Часом - дощитиме. Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

У середу, 7 травня, погода в регіоні очікується хмарна, проте вже з проясненнями. Невеликі дощі досі будуть можливі. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Прогноз погоди по Тернопільській області (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)

В цілому ж поточний робочий тиждень на Тернопільщині буде:

  • прохолодним;
  • періодично - з дощами.

"Такі погодні умови спричинені арктичним повітрям та впливом атмосферними фронтів з півдня", - пояснили синоптики.

Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)Погода впродовж робочого тижня у Тернопільській області (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що негода наробила лиха у Чернівецькій області та де саме люди залишились без світла.

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