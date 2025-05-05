Підтоплені будинки й села без світла: наслідки негоди в одній з областей України (фото)
У неділю, 4 травня, в Тернопільській області пройшли сильні зливи з грозами, градом і поривчастим вітром. Внаслідок негоди було підтоплено ділянки у низці сіл, а дехто з українців залишився без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області у Facebook.
Наслідки негоди в Тернопільській області
Згідно з інформацією рятувальників, внаслідок негоди у Тернопільській області було зафіксовано:
- підтоплення території приватного домогосподарства в селі Залав'є (Теребовлянська територіальна громада);
- підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов'ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ);
- відключення електропостачання у трьох населених пунктах Підгаєцької ТГ (село Сонячне, село Мирне, село Поплави).
Деякі ділянки у Тернопільській області залило водою (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Уточнюється, що до ліквідації наслідків було залучено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини - рятувальники здійснили відкачування води з подвір'я приватного будинку в селі Залав'є.
Одна з машин рятувальників (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
"Будьте уважні під час ускладнення погодних умов! У разі надзвичайної ситуації - телефонуйте 101", - наголосили у ДСНС.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Прогноз погоди в регіоні на найближчі дні
Згідно з прогнозом Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 5 травня, погода у регіоні буде хмарною.
Вдень - дощі. Вітер - північний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вдень - 9-14 градусів тепла;
- по місту Тернопіль вдень - 11 – 13°C.
У вівторок, 6 травня, буде також хмарно. Часом - дощитиме. Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.
У середу, 7 травня, погода в регіоні очікується хмарна, проте вже з проясненнями. Невеликі дощі досі будуть можливі. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди по Тернопільській області (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)
В цілому ж поточний робочий тиждень на Тернопільщині буде:
- прохолодним;
- періодично - з дощами.
"Такі погодні умови спричинені арктичним повітрям та впливом атмосферними фронтів з півдня", - пояснили синоптики.
Погода впродовж робочого тижня у Тернопільській області (скриншот: facebook.com/MeteoTernopil)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що негода наробила лиха у Чернівецькій області та де саме люди залишились без світла.
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